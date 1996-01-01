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3.5
Крепость
Невыносимая тяжесть огромного таланта
5.3
Морбиус
6.8
Соник 2 в кино
8
Варяг
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
6.2
Ненастоящий папа
7.9
Бэтмен
Премьера дня
3.5
Крепость
Осада в Сильвертоне
8.1
В погоне за Бэнкси
5
David Beckham: Infamous
Дети греха
7
Анчартед: На картах не значится
7.1
Ты не будешь в одиночестве
7
Ради Зико
Беглецы
7.5
Исчезновение
6.2
Мы все идем на всемирную выставку
Вирус-32
6.5
Наследие доктора Смерть: Чёрный файл
9 жизней
6.5
Скорая
Грубая сила
Меньшее зло
6.6
Все мальчики и девочки. Рабство Паулин
Книга дьявола
Невыносимая тяжесть огромного таланта
6.9
Двойник
5
Жизнь бабули
5.8
Отель «Посейдон»
6.2
Ненастоящий папа
8
Варяг
Константин: Дом тайн
Хорошая жизнь
5.1
Смертельный выбор
Неломающийся меч
Колесница
Призраки квартиры 203
7.3
X
5.3
Заклятье: Спуск к дьяволу
6.9
Нечистая кровь: грех предков
6.7
Полынь: Апокалипсис
5.4
Бесконечная буря
6.2
Якша: Суровые методы
5.3
Морбиус
7.9
Бэтмен
6.8
Соник 2 в кино
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
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Лунный рыцарь
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Всё везде и сразу
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Сериал
Бриджертоны
8.7
Сериал
Бесстыжие
8.2
Сериал
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Фолловер
6.1
Сериал
Девушка из Плейнвилля
8.4
Подписано, запечатано, доставлено: Клятвы, что мы дали
5.2
Сериал
Последний автобус на Земле
4.9
Любовь лучше жизни
6.2
Сериал
Под подозрением
6.2
Сериал
Исправление и наказание
5
Нерождённая
6.2
Сериал
Бель-Эйр
8.2
Сериал
Викинги
4.7
Посланники ада
8.1
Сериал
Миротворец
8.6
Сериал
Теория большого взрыва
6.6
Мистер Нокаут
8.3
Сериал
Чёрная любовь
7.6
Сериал
Люцифер
8.4
Сериал
Триггер
8.9
Сериал
Во все тяжкие
8.4
Сериал
Острые козырьки
8.2
Сериал
Сверхъестественное
6.8
Сериал
Мы все мертвы
8.2
Сериал
Великолепный век
Ко дню «Звёздных войн»
5.7
ЛЕГО Звездные войны: Ужасающие истории
6.9
Сериал
ЛЕГО Звездные войны: Приключения изобретателей
6.4
ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск
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Сериал
Книга Бобы Фетта
8
Сериал
Мандалорец
7.9
Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза
7.4
Сериал
Звёздные войны: Бракованная партия
6.6
Звёздные войны: Последние джедаи
6.9
Хан Соло: Звёздные войны. Истории
7.1
Звёздные войны: Пробуждение силы
7.2
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
6
Звёздные войны: Скайуокер. Восход
7.4
Сериал
Звездные войны: Войны клонов
8.1
Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда
8.1
Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов
8
Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов
8.1
Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар
8.1
Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая
6.9
Сериал
Звёздные войны: Повстанцы
6.8
Звездные войны: Войны клонов
5.4
Сериал
Звездные войны: Сопротивление
Такая разная Меган Фокс
5.7
В западне
5.7
Тело Дженнифер
5.8
Полночь на злаковом поле
5.7
Клыки ночи
5.5
Думай как собака
4.5
Львица
6.1
Битва за Чансари
5.8
Зеровилль
6.5
Девушка-невидимка
6
Черепашки-ниндзя 2
6.2
Черепашки-ниндзя
6.1
Любовь по-взрослому
6.2
Дети сексу не помеха
6.5
Диктатор
5.6
Игры страсти
5
Джона Хекс
7.1
Трансформеры: Месть падших
6.5
Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
7.6
Трансформеры
7.7
Сериал
Два с половиной человека
6.9
Сериал
Все лучшее в тебе
Русские сериалы
7.2
Сериал
Кровавая барыня
7.2
Сериал
Пассажиры
8.1
Сериал
Медиатор
7.2
Сериал
257 причин, чтобы жить
4.3
Непосредственно Каха!
6.5
Сериал
Надежда
7.1
Сериал
БИХЭППИ
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Сериал
Бывшие
7.7
Сериал
Научи меня жить
6.6
Сериал
Содержанки
6.5
Сериал
Шерлок в России
6.1
Сериал
Безопасные связи
5.7
Сериал
Секс, инста, экзамены
7.1
Сериал
Презумпция невиновности
6.8
Сериал
Хороший человек
6.7
Сериал
В клетке
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Сериал
ИП Пирогова
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Сериал
Шифр
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Сериал
Гранд
6.5
Сериал
Канцелярская крыса
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Сериал
Топи
6.7
Сериал
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8.4
Сериал
Триггер
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Сериал
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Сериал
Проклятие спящих
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Сериал
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Сериал
Мятеж
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Сериал
Домашний арест
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Сериал
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Беседуя об «Ирландце»
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Волков
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Комната писем
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Что сделал Джек?
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Сомнение
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Жизнь захватывает меня
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Хранитель плотины
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Пип
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Сила притяжения
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Урсиньо
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Finding Big Country
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Майор Гром
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Рами Малек показывает
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Не время умирать
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Дьявол в деталях
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Богемская рапсодия
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Мотылёк
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Плохое сердце Бастера
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Сериал
Мистер Робот
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Ночь в музее: Секрет гробницы
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Сериал
Верь
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Need for Speed: Жажда скорости
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В бегах
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Короткий срок 12
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Олдбой
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Сериал
Легенда о Корре
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
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Мастер
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Морской бой
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Девочки Гилмор
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Сериал
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Сказание о принцессе Кагуя
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Белоснежка: Месть гномов
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Принцесса Монако
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Сериал
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Валериан и город тысячи планет
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Я — легенда
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Пятый элемент
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Луна 2112
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Дитя человеческое
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Бегущий по лезвию 2049
6
Чужой: Завет
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Я, робот
7.9
Сериал
Рассказ служанки
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Господин Никто
7.9
Сериал
Пространство
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Аватар
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Сериал
Мандалорец
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ВАЛЛ·И
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Интерстеллар
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Сериал
Аркейн
Как тебе такое Шерлок?
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Мегрэ и таинственная девушка
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5.8
Выхода нет
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Смерть на Ниле
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Убийства по открыткам
6.3
Опасные сны
7.4
Неизвестный
7.4
Тело
6.7
Врожденный порок
7.5
Ветреная река
6.4
Убийство у моря
6.8
Дневной свет
6.6
Враг
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Сериал
Вероника Марс
6.4
Прогулка среди могил
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Скрюченный домишко
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Мистериум. Начало
7.5
Поиск
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Исчезнувшая
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Девушка в поезде
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Невидимый гость
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Хороший лжец
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Достать ножи
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Энола Холмс
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Дьявол в деталях
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Женщина в окне
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Сериал
В поисках любви
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Сериал
Нарушители
7.7
Сериал
Современная любовь
7.7
Сериал
Отмена
7.7
Сериал
Моцарт в джунглях
7.8
Сериал
Благие знамения
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Сериал
Патриот
8.2
Сериал
Непобедимый
6.5
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Сериал
Бледный конь
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Сериал
Пацаны
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Сериал
Удивительная миссис Мейзел
6.5
Сериал
Три пути
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7 часов на соблазнение
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Д.Н.К: Доказано, не кондиция
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Мое сердце разрывается
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Снегоуборщик
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Воздушный шар
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Брут против Цезаря
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Дом
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Талант шершня
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Барашек Шон: Фермагеддон
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Дикие предки
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Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
6.7
Пассажир
7.7
Приключения Паддингтона 2
7.2
Сериал
Коллекция
6.6
Крутые меры
Экранизации по Стивену Кингу
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Сериал
Под куполом
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Сериал
История Лизи
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Сияние
6.7
Сериал
Чепелуэйт
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Побег из Шоушенка
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Оно
7.6
Мгла
6.3
1922
5.5
Громила
9.1
Зеленая миля
7.3
Доктор Сон
5.4
Счастливый брак
7.7
1408
6.5
Игра Джералда
7.2
Тайное окно
6.5
Оно 2
5.9
Телекинез
5.7
Кладбище домашних животных
5.7
Тёмная башня
6.6
Ловец снов
5.8
Высокая зелёная трава
4.8
Мобильник
Каннский кинофестиваль 2021
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Голубой байу
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После Янга
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Невидимый мир
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Онода
7.7
Великая свобода
6.6
Хорошая мать
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Остров Бергмана
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Искушение
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Аннетт
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Три семьи
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Нитрам
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Перелом
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Колено Ахед
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Сериал
Шершни
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Сериал
Ночные вызовы
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Сериал
Кликбейт
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Сериал
Архив 81
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Сериал
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Сериал
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Сериал
Не стоило лгать
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Вирус страха
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Сериал
Станция одиннадцать
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Дом Z
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Корона
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Коронавирус: жизнь в изоляции
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Сериал
Противостояние
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Птица в клетке. Заражение
В путешествие вместе с фильмом
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Эверест
6.2
Ничего себе каникулы!
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127 часов
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В диких условиях
6.8
Круиз по джунглям
6.2
Круиз
4.2
Дикий поход
7.2
Дикая
6.7
Август в Мадриде
7.9
Сериал
Нарко: Мексика
6.2
На Байкал
7.5
Горы
5
Все оттенки Токио
5.5
В двух часах от Парижа
6.2
Уик-энд в Париже
5
Добро пожаловать в Нью-Йорк
6.9
Гуд бай, Берлин!
5.6
Берлин, я люблю тебя
6.1
Чудеса в Париже
7
Нью-Йорк, я люблю тебя
Лос-Анджелес
4.8
Маленькая Швейцария
6.3
Легенда о кокаиновом острове
6.7
Путешествие
8.7
Сериал
Тайны Тихого океана
5.3
Путешествие из Парижа
6.4
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
6.7
Путешествие к Центру Земли
8.9
Сериал
Африка
7.8
Че Гевара: Дневники мотоциклиста
Танцуют все
4
Танцы насмерть
6.9
Стиляги
6.5
Суспирия
7
Экстаз
7.9
Ла-Ла Ленд
6.7
После тебя
7.7
Чёрный лебедь
7.7
Держи ритм
7.2
Давайте потанцуем
8
Грязные танцы
7.7
Чикаго
7.6
Шаг вперед
7.5
Бурлеск
7.4
Братство танца
7
Лапочка
6.9
Слава
6.3
Короли танцпола
6.2
Супер Майк
7.3
Танцы улиц
7.3
Шаг вперед 2: Улицы
7.2
За мной последний танец
7.2
Шаг вперед 3D
7.1
Шаг вперед 4
6.8
Уличные танцы 3D
6.4
Сделай шаг
6.2
Уличные танцы 2
6
Супер Майк XXL
Не наш век. Фильмы
6.9
Король вне закона
6.9
Белль
7.8
Анна и король
6.8
Мария-Антуанетта
6.7
Большие надежды
6.5
Красавица для чудовища
5.8
Куриоса
7.5
Баджирао и Мастани
7.4
МЫ. Верим в любовь
7.9
Холодная гора
6.6
Генрих Наваррский
6.3
Принцесса де Монпансье
6.2
Анжелика, маркиза ангелов
6.7
Версальский роман
7.7
Еще одна из рода Болейн
7.6
Иоанна — женщина на папском престоле
6.4
Тюльпанная лихорадка
5.9
Любовь и дружба
6.9
Виктория и Абдул
6.7
Офелия
7.5
Герцогиня
7.6
Молодая Виктория
6.8
Анна Каренина
7.8
Джейн Остин
7.3
Тристан и Изольда
7.4
Джейн Эйр
6.9
Эмма.
7.3
Падмавати
7.9
Отверженные
8
Троя
Не наш век. Сериалы
8.2
Сериал
Великолепный век
9
Сериал
Игра престолов
7.4
Сериал
Страшные сказки
8
Сериал
Марко Поло
8.3
Сериал
Корона
7.3
Сериал
Ведьмак
8.2
Сериал
Викинги
8.3
Сериал
Рим
7.8
Сериал
Рождение мафии: Нью-Йорк
7.9
Сериал
Наполеон
8.1
Сериал
Королёк — птичка певчая
8.3
Сериал
Спартак: Кровь и песок
7.8
Сериал
Хэтфилды и МакКои
7.8
Сериал
Последнее королевство
7.2
Сериал
Великая
8
Сериал
Тюдоры
7.7
Сериал
Белая королева
7.9
Сериал
Полдарк
7.9
Сериал
Дэдвуд
7.7
Сериал
Гений
8.7
Сериал
Императрица Ки
8.1
Сериал
Пустая корона
7.1
Аттила-завоеватель
7.8
Сериал
Версаль
8.3
Сериал
Спартак: Боги арены
8.2
Сериал
Наши матери, наши отцы
7.3
Сериал
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
7.9
Сериал
Война и мир
7.9
Сериал
Борджиа
Параллельные миры
6.9
Мир Юрского периода
5.5
Сериал
Война миров
6.1
Двойной мир
6.3
Другой мир: Пробуждение
4.5
Между мирами
6.8
Другой мир: Восстание ликанов
6.6
Два мира
4.3
Миранда Вейл
7.6
Лабиринт Фавна
7.9
Господин Никто
7
Связь
7.1
Во время грозы
7.3
Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф
6.4
Кадр
6
Космический джем: Новое поколение
7.1
Алиса в Стране чудес
8.1
Человек-паук: Нет пути домой
5.8
Хеллбой
4.3
Фантастическая четверка
5.7
Тёмная башня
5.5
Портал
5.6
Параллели
8.5
Матрица
5.2
Макс Фист
8.1
Корпорация монстров
7
Другая Земля
7.5
Доктор Стрэндж
7
Воображариум доктора Парнаса
6.8
Валериан и город тысячи планет
5.9
Бесконечность: Субъект неизвестен